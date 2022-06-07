ЗСУ ліквідували ще сотню окупантів та авіацію рф

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 31360 військових, 1390 танків, 212 літаків та 177 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 7 червня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ близько 31360 (+110) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1390 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
- артилерійських систем – 694 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+1) од,
- гелікоптерів – 177 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),
- крилаті ракети ‒ 125 (+0),
- кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 53 (+0).
Найбільших втрат противник минуї доби зазнав на Слов’янському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка