ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ ліквідували ще сотню окупантів та авіацію рф

Ольга Денисяка

|

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 31360 військових, 1390 танків, 212 літаків та 177 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 7 червня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 31360 (+110) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1390 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3416 (+16) од,
  • артилерійських систем – 694 (+4) од,
  • РСЗВ  ‒ 207 (+0) од,
  • засоби ППО ‒  96 (+0) од,
  • літаків  – 212 (+1) од,
  • гелікоптерів – 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 125 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  ‒ 2405 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 53 (+0).

Найбільших втрат противник минуї доби зазнав на Слов’янському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів