ЗСУ ліквідували ще сотню окупантів та авіацію рф

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 31360 військових, 1390 танків, 212 літаків та 177 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 7 червня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ близько 31360 (+110) осіб ліквідовано

танків ‒ 1390 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,

артилерійських систем – 694 (+4) од,

РСЗВ ‒ 207 (+0) од,

засоби ППО ‒ 96 (+0) од,

літаків – 212 (+1) од,

гелікоптерів – 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),

крилаті ракети ‒ 125 (+0),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 53 (+0).

Найбільших втрат противник минуї доби зазнав на Слов’янському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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