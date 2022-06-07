У Росії заявили, що відкрили сухопутне сполучення з окупованим Кримом

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на РИА Новости.

«Відкрито автомобільне сполучення з території Росії материковою частиною в Крим», – повідомив Сергій Шойгу.

Він також додав, що окупанти «створили необхідні умови» для відновлення залізничного руху між Росією, окупованим «Донбасом, Україною та Кримом на 6 ділянках».

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