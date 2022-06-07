РПЦ анексувала Кримську єпархію УПЦ МП

Російська православна церква заявила, що приймає кримські єпархії Української православної церкви (МП) у пряме підпорядкування патріарха кіріла. Відповідне рішення 7 червня прийняв московський патріархат під час засідання свого Синоду, пише Суспільне.

Синод РПЦ постановив утворити на території окупованого Криму та міста Севастополя «Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій».

«У відповідь на звернення … прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху Московському… та Священному Синоду Російської Православної Церкви», – наголошується у рішенні.

Главою Кримської митрополії у РПЦ призначили митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Це рішення у РПЦ також пояснили так: «для благополучного перебігу церковного життя… враховуючи практичну неможливість регулярного сполучення цих єпархій з Київською митрополією».

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