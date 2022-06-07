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Війська рф вбили 263 дитини в Україні

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 7 червня понад 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинуло та понад 467 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 190, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

3 червня на пляжі в м. Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих – хлопчик 8 років.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1940 закладів освіти. При цьому 184 з них зруйновано повністю.

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