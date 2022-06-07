Окупанти одружуються, щоб утікти з війни

Росіяни вкладають фіктивні шлюби, щоб повернутися з війни з України під приводом власного весілля. Про це повідомили в Службі безпеки України.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову окупанта, який воює на території України, зі знайомим. Під привидом власного весілля чоловік планує втікти додому.

«Я уже, б***ь, подрузі там одній говорив: «Піди, заяву подай до РАЦСу». Я про це тут скажу. Б***ь, нам сказали, що це не варіант. Такі от справи», — скаржиться військовий.

Через брак нових призовників, керівництво армії ворона посилило контроль. Росіяни можуть повернутися з України лише у випадку поранення, власної смерті чи когось з близьких родичів.