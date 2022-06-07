ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти одружуються, щоб утікти з війни

Андрій Котенський

|

Росіяни вкладають фіктивні шлюби, щоб повернутися з війни з України під приводом власного весілля. Про це повідомили в Службі безпеки України.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову окупанта, який воює на території України, зі знайомим. Під привидом власного весілля чоловік планує втікти додому.

«Я уже, б***ь, подрузі там одній говорив: «Піди, заяву подай до РАЦСу». Я про це тут скажу. Б***ь, нам сказали, що це не варіант. Такі от справи», — скаржиться військовий.

Через брак нових призовників, керівництво армії ворона посилило контроль. Росіяни можуть повернутися з України лише у випадку поранення, власної смерті чи когось з близьких родичів.

 Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів