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На Львівщині молодята передли ЗСУ подаровані на одруження 100 тис. грн

Ольга Денисяка

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У Самборі, що на Львівщині, молоде подружжя передало на потреби українських захисників 100 тис. грн, які їм подарували рідні та близькі на одруження. Про це йдеться у Facebook Львівської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що напередодні, 6 червня, в одному з відділень банку у Самборі молоде подружжя, яке тільки побралось, перерахувало на потреби Збройних сил України 100 тис. грн.

Молодята розповіли, що відмовились від гучних забав, відсвяткували весілля у вузькому родинному колі, зібрали кошти, які отримали як подарунок і вирішили допомогти нашим воїнам.

«Велика шана цій парі за такий вчинок. Щасливого подружнього життя молодятам!», – зазначили в ОВА.

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