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Львівські десантники знищили 50 військових елітного полку рф

Ольга Денисяка

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Львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку рф. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його інформацією, це відбулось нещодавно під час бою, який тривав близько 14 годин. Тоді ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Але десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ не дозволили розвинути наступ.

Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили  російську БМД, знищили близько 50 одиниць особового складу 104-го так званого «гвардійського» десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії. Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з  українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих.

«Це був важкий бій, в якому наші бійці вкотре проявили свою мужність і відданість. Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і  продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив. В той день на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи 80 бригади нанесли масований артилерійський удар, внаслідок якого прорядили ряди окупантів та їхньої техніки. Так буде з кожним, хто зазіхне на нашу землю», – зазначив Максим Козицький.


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