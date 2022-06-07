Джонсона залишили прем’єром Британії

Депутати британського парламенту від Консервативної партії за результатами таємного голосування не змогли оголосити вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону. Про це повідомляє Європейська правда.

Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. За його словами, 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, а 148, навпаки, відставку підтримали.

Він означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру. Сам Джонсон не був присутній на оголошенні результатів й після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.

Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців. Він пообіцяв консерваторам «знову привести їх до перемоги» й застеріг проти «безглуздих братовбивчих дискусій» про майбутнє Консервативної партії.

Крім того, прем’єр закликав однопартійців «відмовитися від подарунку оппонентам» і не «танцювати під сопілку ЗМІ».

Голосування за вотум недовіри Джонсону відбувалося в кімнаті 14 парламентських комітетів і тривало з 18:00 по 20:00 за місцевим часом (з 20:00 по 22:00 за Києвом).

Щоб зберегти посаду, Джонсон мав здобути підтримку щонайменше 180 консерваторів з 359. За підрахунками BBC перед початком голосування, прем’єра публічно підтримував лише 151 депутат, а 43 публічно підтримали відставку.

Голосування відбувалося з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходили у кімнату до голосування через одні двері, а виходили через інші.

Перед голосуванням вони також здавали мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей – коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказів. Підрахунок голосів здійснювався в тій самій кімнаті. Зазначимо, що під час голосування за вотум недовіри Мей у грудні 2018 року лише 117 депутатів висловилися за відставку тодішньої прем’єрки.

Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate – членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду. Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади.

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