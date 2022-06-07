Байден розсекретив дані розвідки напередодні вторгнення рф в Україну

Президент США Джо Байден дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну, оскільки партнери і союзники США «зі скептицизмом» сприймали заяви американських посадовців про плани рф. Як пише hromadske, про це пише CNN з посиланням на директорку Національної розвідки США Евріл Гейнс.

«Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, виявилося, що з цього приводу [можливості нового вторгнення рф] було досить багато скептицизму», – сказала Гейнс.

Представниця американської розвідки розповіла, що Байден закликав розвідників поділитися інформацією з посадовцями.

«Президент повернувся до нас і сказав: “Вам потрібно вийти та розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення”», – розповіла посадовиця.

За її словами, США багато чим ділилися з партнерами та союзниками, зрештою, розробивши «механізми обміну», які можна використовувати в майбутньому.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням рф в Україну низка іноземних ЗМІ з посиланням на високопосадовців США повідомляли про можливість загострення російської агресії та нового вторгнення в Україну.

У лютому Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб зупинити війну росії проти України, а не розпочати її. Він наголошував, що таким чином США не хочуть дати росії можливість зробити сюрприз, перекладати провину на Україну чи світ.

За його словами, США дбають, щоб оприлюднювати для світу ту інформацію, яку вважають прозорою і чіткою, «наскільки це можливо». «Це те, що ми робили й будемо робити надалі», –наголошував Салліван.

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