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ЗСУ знищили ще щонайменше сотню окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 250 військових, 211 літак та 176 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 6 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 31 250 осіб,

танків ‒ 1 386 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 400 од,

артилерійських систем – 690 од,

РСЗВ ‒ 207 од,

засоби ППО ‒ 96 од,

літаків – 211 од,

гелікоптерів – 176 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 395 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 551,

Крилаті ракети – 125;

Спеціальна техніка ‒ 53.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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