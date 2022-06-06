ЗСУ знищили ще щонайменше сотню окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 250 військових, 211 літак та 176 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 6 червня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 31 250 осіб,
танків ‒ 1 386 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 400 од,
артилерійських систем – 690 од,
РСЗВ ‒ 207 од,
засоби ППО ‒ 96 од,
літаків – 211 од,
гелікоптерів – 176 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 395 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 551,
Крилаті ракети – 125;
Спеціальна техніка ‒ 53.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк