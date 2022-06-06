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У Росії мобілізовують людей з інвалідністю

Анастасія Диняк

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Через брак людей медична комісія у Росії визнає людей з інвалідністю придатними для військової служби. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з матір’ю. Жінка розповідає, що у знайомих багато родичів не повернулися з війни в Україні.

«Там від 15-ї (бригади) від хлопців, що були на дислокації, 20% живих залишилося і повно зниклих безвісті. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилося», – розказує матір сину, що воює в Україні.

Окрім того, вона каже, що ротація, яку обіцяло російське керівництво, не відбулася через брак людей.

«Людей не набрали. Інвалідам сказали 13-го числа, що вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були», – йдеться в розмові.

Під кінець жінка додала, що чула історії від знайомих про те, як російські військові самі здають своїх солдат.

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