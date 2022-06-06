Оголосили підозру військовому рф, який розстріляв цивільного

На Чернігівщині повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який вбив одного і поранив двох цивільних. Про це йдеться у Телеграмі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець рф, перебуваючи на території села Харкове Талалаївської ОТГ Прилуцького району у лютому 2022 року вбив мешканця села, вистріливши з вогнепальної зброї у голову чоловіка на подвір’ї його власного житлового будинку.

Після цього військовий рф здійснив ще декілька пострілів з пістолета в сторону двох цивільних осіб, які намагалися врятуватися, спричинивши їм тілесні ушкодження.

Прокурори Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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