На Херсонщині ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів ворога

На півдні країни українські військові знищили польові склади боєприпасів, особовий склад окупантів та їхню техніку. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, у неділю, 5 червня, підрозділи ЗСУ на півдні України ліквідували 59 російських окупантів. Окрім того, знищено ворожий танк, шість броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «ТОР М1», реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю «Гвоздика» та ще п‘ять автомобілів.

Також у трьох населених пунктах на Херсонщині знищено по одному польовому складу боєприпасів окупантів.