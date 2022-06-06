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На Херсонщині ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів ворога

Анастасія Диняк

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На півдні країни українські військові знищили польові склади боєприпасів, особовий склад окупантів та їхню техніку. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, у неділю, 5 червня, підрозділи ЗСУ на півдні України ліквідували 59 російських окупантів. Окрім того, знищено ворожий танк, шість броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «ТОР М1», реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю «Гвоздика» та ще п‘ять автомобілів.

Також у трьох населених пунктах на Херсонщині знищено по одному польовому складу боєприпасів окупантів.

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