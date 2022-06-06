На Харківщині окупанти вбили ще трьох цивільних

У неділю, 5 червня, російські окупанти обстрілювали житлові райони Харкова та область. Є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, протягом доби росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Салтівський та Слобідський райони Харкова, а також Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. У Харкові окупанти влучили в житловий будинок, ніхто з людей не постраждав.

«В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, згоріли автомобілі. В місті Балаклія Ізюмського району — 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві — 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі — 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в селі Слобожанське. Загалом в області: 3 загиблих та 10 поранених», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Синєгубов додав, що на Ізюмщині ворог намагався атакувати українські позиції, однак зазнав втрат відступив.

«На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Наші збройні сили намагаються просуватися вперед. Тому ворог відігрується на мирних харків’янах та посилює обстріли житлових районів», – зауважив він.