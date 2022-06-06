На Донбасі ЗСУ завдали втрат ворогу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сім атак ворога та знищили низку техніки. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 6 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі поблизу українсько-білоруського кордону присутні російські підрозділи, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

На Сіверському напрямку ворог активно охороняє українсько-російський кордон в Брянській та Курській областях.

На Слобожанському напрямку противник відновлює логістику для подальшого наступу та обстрілює позиції ЗСУ зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та з артилерії і мінометів обстрілює українські позиції. Також противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

На Слов’янському напрямку окупанти зосереджені на продовжені наступу на Слов’янськ.

Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по українських підрозділах в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Окрім того, противник застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка.

На Лиманському ворог наступає в районі Святогірська, Щурового та Старого Каравану.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

На Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.