На блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних, – СБУ

Російським військовим дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини. Про це свідчить перехоплена і опублікована Службою безпеки України розмова двох окупантів із так званої «ДНР».

За даними СБУ, ці особи забезпечують патрулювання для російських окупантів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».

А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»