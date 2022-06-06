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Латвія заборонила трансляцію російських телеканалів

Анастасія Диняк

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У Латвії заборонена трансляція усіх телеканалів Росії, допоки вона не припинить війну на території України не поверне Крим. Про це пише новинний портал Delfi.

Так, Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації (NEPLP) заборонила трансляцію 80 російських телеканалів, які були доступні в країні. Голова NEPLP Івар Аболін заявив, в Латвій не можуть поширюватися програми, зареєстровані в країні, яка загрожує територіальній цілісності іншої країни.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион» та інші. Відповідне рішення набуває чинності 9 червня і діятиме допоки Росія не припинить війну в Україні й не поверне Крим.

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