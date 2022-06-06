Бійці львівської тероборони допомогли евакуювати мешканців Бахмута

Військовослужбовці 103-ї окремої бригади тероборони допомогли евакуювати 30 цивільних людей з Бахмута на Донеччині. Про це йдеться у Facebook бригади.

Військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ долучились до евакуації транспортних засобів ДП «Артемсіль». Однак через масові обстріли Бахмута, разом з місцевою владою, командування бригади запропонувало евакуювати частину місцевого населення.

«Ми отримали завдання евакуювати сам транспорт підприємства, яке зараз не працює. Однак, щоб він не йшов пустим, ми вирішили евакуювати найцінніше, що є на війні – людей», – зазначив командир 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ полковник Валерій Курко.

Загалом було евакуйовано більше 30 цивільних мешканців, які вже прибули до Дніпропетровської області.

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