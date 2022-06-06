Англійська мова може отримати особливий статус в Україні

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Про це повідомив в Телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

«Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України», – заявив Денис Шмигаль.

Профільньним міністерствам дали завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.

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