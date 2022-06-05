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ЗСУ ліквідували понад 31 тисячу російських солдат

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 150 військових, 210 літаків та 175 гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

З 24 лютого по 5 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 31 150 осіб,

танків ‒ 1 376 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 392 од,

артилерійських систем – 686 од,

РСЗВ ‒ 207 од,

засоби ППО ‒ 95 од,

літаків – 210 од,

гелікоптерів – 175 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 360 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 548,

Крилаті ракети – 122;

Спеціальна техніка ‒ 53.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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