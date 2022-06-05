ЗСУ ліквідували понад 31 тисячу російських солдат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 150 військових, 210 літаків та 175 гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
З 24 лютого по 5 червня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 31 150 осіб,
танків ‒ 1 376 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 392 од,
артилерійських систем – 686 од,
РСЗВ ‒ 207 од,
засоби ППО ‒ 95 од,
літаків – 210 од,
гелікоптерів – 175 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 360 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 548,
Крилаті ракети – 122;
Спеціальна техніка ‒ 53.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський