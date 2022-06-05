ЗСУ ліквідували склад російських військ

У мережі опублікували знищення російських складів з пальним, технікою та боєприпасами. Відео ліквідації опублікувала 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, що дислокується на Львівщині.

Склад росіян було виявлено в результаті повітряної розвідки.

На жаль, під час розвідки один безпілотник було втрачено, проте другий засвідчив, що удари українських гармашів досягли цілей, а боєприпаси та пальне детонували і вибухали всю ніч.

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