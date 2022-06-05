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В окупованому Маріуполі дитина і дорослий підірвалися на пляжі

Андрій Котенський

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Двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик, загинули від вибуху міни 3 червня на пляжі в окупованому Маріуполі. Інформацію про цей випадок підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі «Піщаний» двоє людей загинуло через вибух міни. Один із загиблих – хлопчик 8 років. Пляж «Піщаний» – пляж, що примикає до Маріупольського порту, і який так показово роботами-мінерами на камеру було розміновано окупантами. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок – дві смерті маріупольців», – повідомив Петро Андрющенко.

Андрющенко підкреслив, що адміністрація колаборантів закликає людей ходити на пляжі, бо там нібито безпечно. За словами радника мера, на пропагандистських ресурсах поширюють фото й відео сонячних пляжів Маріуполя.

Андрющенко поклав провину за смерть двох людей на Іващенка та російських окупантів, які заводять людей в оману й заохочують наражати себе на небезпеку.

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