UNITED 24. Вишиванку Зеленського продали за 100 тисяч доларів

Вишита сорочка, яку Президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів, повідомляє Голос Америки.

Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в рамках презентації програми UNITED 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.

Покупцем вишиванки Зеленського стала юридична компанія Asters USA.

«За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий», – повідомив віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як пояснюють організатори події, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним центром для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

Сполучені Штати – це перша країна в якій провелит офіційну презентацію платформи UNITED 24.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, «з молотка» пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.

Нагадаємо, що 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.

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