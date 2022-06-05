Серед жертв залізничної катастрофи в Німеччині є українці

Дві громадянки України загинули внаслідок залізничної аварії, що сталася 3 червня неподалік Гарміш-Партенкірхена у Німеччині. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Bild.

За інформацією видання, жінки виїхали з України після початку війни та проживали поблизу в сім’ях, що дають прихисток українцям.

Також є інформація, що з однієї загиблою українкою була її дитина. Вона отримав серйозні травми та, як повідомляється, перебуває у лікарні.

Станом на неділю знайдено тіла 5 загиблих в аварії, але кількість може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Понад 40 мандрівників зазнали поранень. На місці аварії, де зійшли з рейок три вагони, продовжуються пошукові роботи.

Нагадаємо, аварія сталася в останній навчальний день перед канікулами, близько 12:15. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів.

Фото: DW

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.