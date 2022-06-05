Рашисти хочуть стратити трьох полонених іноземців

Бойовики так званої «ДНР» викрали та «судитимуть» трьох іноземців, яким світить так звана смертна кара. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на окупаційний режим у «ДНР».

Бойовики кажуть, нібито вони закінчили «розслідування кримінальної справи» проти іноземців – громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Хілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма.

За словами окупантів, троє чоловіків «за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у «ДНР».

Найближчим часом відбудеться перше «судове засідання».

Терористи «ДНР» пишуть, що до трьох іноземців «може бути призначений винятковий захід – смертна кара».

Згідно з міжнародним правом – це викрадення, іноземці там полонені, а «суд» не має юридичної сили.

Як відомо, вбивство полонених вважається військовим злочином, що не має термінів давності розгляду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.