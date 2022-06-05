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Рашисти хочуть стратити трьох полонених іноземців

Андрій Котенський

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Бойовики так званої «ДНР» викрали та «судитимуть» трьох іноземців, яким світить так звана смертна кара. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на окупаційний режим у «ДНР».

Бойовики кажуть, нібито вони закінчили «розслідування кримінальної справи» проти іноземців – громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Хілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма.

За словами окупантів, троє чоловіків «за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у «ДНР».

Найближчим часом відбудеться перше «судове засідання».

Терористи «ДНР» пишуть, що до трьох іноземців «може бути призначений винятковий захід – смертна кара».

Згідно з міжнародним правом – це викрадення, іноземці там полонені, а «суд» не має юридичної сили.

Як відомо, вбивство полонених вважається військовим злочином, що не має термінів давності розгляду.

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