ОСТАННІ НОВИНИ

Представники Львівщини вибороли ще дві медалі на етапі Кубка світу зі стрільби

Андрій Котенський

|

Одразу два призові місця в одній дисципліні вибороли спортсмени зі Львівщини на етапі Кубка світу з кульової стрільби. Про це повідомив повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У змаганнях змішаних команд у стрільбі зі швидкострільного малокаліберного пістолета, дистанція 25 метрів, наші Юлія та Павло Коростильові вибороли «срібло», Анастасія Німець та Максим Городинець з Полтавщини – «бронзу».

Для нашої Анастасії Німець це вже третя медаль на цих змаганнях. Також раніше виборов бронзову винагороду з колегами по команді наш Олександр Галкін.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів