Представники Львівщини вибороли ще дві медалі на етапі Кубка світу зі стрільби

Одразу два призові місця в одній дисципліні вибороли спортсмени зі Львівщини на етапі Кубка світу з кульової стрільби. Про це повідомив повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У змаганнях змішаних команд у стрільбі зі швидкострільного малокаліберного пістолета, дистанція 25 метрів, наші Юлія та Павло Коростильові вибороли «срібло», Анастасія Німець та Максим Городинець з Полтавщини – «бронзу».

Для нашої Анастасії Німець це вже третя медаль на цих змаганнях. Також раніше виборов бронзову винагороду з колегами по команді наш Олександр Галкін.

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