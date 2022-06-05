Ядерний тероризм. Росія запускає ракети над реакторами АЕС

У неділю, 05 червня 2022 року, росія вчинила черговий акт ядерного тероризму. О 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, повідомляє ДП «Енергоатом».

Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи.

«Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації», – йдеться у повідомленні.

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