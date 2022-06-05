Андрій Сибіга: «Хотілося б почути оцінку Ласло Кевера, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в Корюківці»

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга відповів на провокаційну заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про «психічні проблеми» у Президента України Володимира Зеленського, нагадуванням про Корюківську трагедію – каральну операцією угорських підрозділів під час Другої світової війни, коли за два дні знищили 6700 українців:

«Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання «недополітиків» на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини:

He who is guilty is the one that has much to say

Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках

У короткого розуму язик довгий.

Зазвичай такі загострення відбуваються у певні періоди року.

З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі «політиків», а ще якщо відгукується зсередини фашиське ДНК. На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка – один з найжахливіших злочинів другої світової. Всі угорські солдати-фашисти були «психічно здоровими»?

Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі «персони» залишаться на смітнику історії. В цьому сумнівів не маю, хіба що згадають як непорозуміння, яке «підгавкувало» на Президента України, президента країни героїв, сміливих та вільних людей.

І угорський мудрий народ завжди підтримуватиме дружні відносини з українським».

Як відомо, корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 – чеське Лідице, у 12 – французький Орадур.

Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, які нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки.

Напередодні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у Президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.