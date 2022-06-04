ЗСУ знищили вже понад 31 тисячу окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 050 військових, 210 літак та 175 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 31 050 осіб,

танків ‒ 1 376 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 379 од,

артилерійських систем – 680 од,

РСЗВ ‒ 207 од,

засоби ППО ‒ 95 од,

літаків – 210 од,

гелікоптерів – 175 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 337 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 540,

Крилаті ракети – 122;

Спеціальна техніка ‒ 52.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.