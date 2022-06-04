ЗСУ знищили вже понад 31 тисячу окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 050 військових, 210 літак та 175 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 4 червня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 31 050 осіб,
танків ‒ 1 376 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 379 од,
артилерійських систем – 680 од,
РСЗВ ‒ 207 од,
засоби ППО ‒ 95 од,
літаків – 210 од,
гелікоптерів – 175 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 337 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 540,
Крилаті ракети – 122;
Спеціальна техніка ‒ 52.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк