Росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва

Російські окупанти відкрили вогонь по Корабельному районі Миколаєва. Є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У суботу, 4 червня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинули троє місцевих мешканців.

«Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранені ще четверо осіб — за їхні життя борються медики», – йдеться у повідомленні.