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Окупанти не припиняють намагатися наступати на сході

Анастасія Диняк

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Війська РФ продовжують намагатися ести наступ на сході країни. Основні зусилля росіяни зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 4 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін.

На Сіверському напрямку ворог утримує свої підрозділи в  прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник у напрямку населеного пункту Шипувате переміщує техніку з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку евакуює пошкоджене озброєння та близько ста одиниць військової техніки. Тривають бої.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти завдали ракетного удару в районі населеного пункту Мохнач та продовжують інтенсивно крити вогнем українські позиції в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник з артилерії обстрілював населені пункти Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Безуспішно штурмував у напрямку населених пунктів Богородичне та Вірнопілля. Поблизу останнього окупанти зазнали втрат.

На Донецькому напрямку агресор обстрілює позиції українських військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля ворог зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Окрім того, окупанти безуспішно наступали у напрямку населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку противник за підтримки артилерії вів наступ. Однак був уражений підрозділами ЗСУ та відступив.

На Лиманському в районі населеного пункту Старий Караван окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Через фізичне виснаження особового складу і низький морально-психологічний стан темп просування противника низький.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти сковують та відволікають українських військових.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається уразити вогнем українські підрозділи.

За даними Генштабу, окупанти бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.

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