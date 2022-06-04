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На Донбасі ЗСУ знищили ворожу техніку

Анастасія Диняк

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Українські військові відбили 9 ворожих атак за добу на території Донецької та Лугаської областей та знищили низку техніки противника. Ще в одному місці тривають бої. Про це повідомляє угруповання Об’єднаних сил.

У п’ятницю, 3 червня, російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Внаслідок обстрілів загинули четверо мирних мешканців, серед них – дитина. Ще троє людей отримали поранення.

Росіяни зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів, серед яких 25 житлових будинків і лінія електропередач.

Українським військовим вдалося знищити російський танк, артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин, 2 спеціальні броньовані автомобілі, 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в регіоні збили крилату ракету, тактичний розвідувальний безпілотник «Елерон» та 2 безпілотники «Орлан-10».

Окупанти продовжують вздовж усієї лінії фронту застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Окрім того, противник завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури і мирних житлових кварталах.

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