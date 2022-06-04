Львів’янка здобула «золото» на Кубку світу

Анастасія Німець зі Львова у складі української команди виборола золоту медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Так, 28-річна львів’янка Анастасія Німець разом з Оленою Костевич з Чернігівщини та Оксаною Ковальчук з Рівненщини вибороли перше місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів на змаганнях у Баку. У четвер, 2 червня, спортсменка отримала «бронзу» етапу Кубка світу з кульової стрільби.

Зауважимо, це вже п’ята медаль збірної України з кульової стрільби цього року. Україна займає другу позицію у загальнокомандному заліку. У цьому етапі беруть участь 703 спортсмени з 65 країн.