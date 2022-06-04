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Командир Вишебаба підготував доньці зворушливий подарунок

Андрій Котенський

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Відомий еко-активіст, музикант, підприємець, командир відділення 68-ї єгерської бригади Павло Вишебаба влаштував несподіванку рідній доньці, якої не бачив три місяці. Зворушливе відео допомогла відзняти дружина, і він опублікував його у своїй мережі в Instagram.

Як відомо, захисника відпустили до сім’ї із фронту на декілька днів, і він вирішив влаштувати несподіванку для донечки, сховавшись у подарунковій коробці.

 

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Допис, поширений Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Павло ніколи на так довго не розлучалися з донькою.

Додамо, що Павло Вишебаба родом із Краматоська Донецької області. Чоловік пішов боронити країну фактично із перших днів повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

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