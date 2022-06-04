Кількість постраждалих від війни дітей зросла до 465

Станом на ранок суботи, 4 червня, російські військові вбили 261 дитину в Україні, ще 465 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 187, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Миколаївський – 47, Луганській – 52, Запорізькій – 29, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У четвер, 2 червня, внаслідок артилерійського обстрілу села Мар’їнське на Дніпропетровщині отримали поранення жінка та двоє дітей 7 та 10 років.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 938 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 182 з них зруйновано повністю.