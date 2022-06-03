Поліцейських, які залишились на окупованих територіях, звільнили, – Клименко

З лав Національної поліції звільнили всіх поліцейських, які залишилися на окупованих росією територіях. Про це голова Нацполіції Ігор Клименко заявив в інтерв’ю Українським новинам.

«На даний момент на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції. Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, відповідно до оперативної і військової обстановки, прибути у визначений час до місць дислокації. Наприклад, потрібно було прибути в місто Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області. Ті, хто до цього часу в установлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції. Ми їм не виплачували зарплату і так далі», – заявив Клименко.

Також очільник Нацполіції зазначив, що із загальної штатної кількості 130 тисяч працівників поліції наразі є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом. Водночас він додав, що є частина працівників, які написали рапорти, що не можуть вийти з цієї території – мають хворих родичів, чи за станом здоров’я. Але їх все одно звільнили.

«Вони все-одно були звільнені, тому що вони знаходяться на окупованій території. Це великий ризик. Ну і, звичайно, велика вірогідність, будучи в статусі поліцейського, це може бути використано, в тому числі, пропагандистською машиною нашого ворога», – зазначив Клименко.

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