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Окупанти намагалися взяти під контроль берег річки Сіверський Донець

Анастасія Диняк

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На Донецькому напрямку окупанти без успіху вели наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, однак мали успіх у районі Сєвєродонецька. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 3 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках з 1 червня почалися навчання підрозділів білоруської армії на полігоні Вижловичі  у Брестській області. Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог вів розвідку на Сумщині та Чернігівщині.

Окіп того, окупанти завдали ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує стримуванні просування українських військ до кордону.

На Харківському напрямку ворог обстрілює цивільні об’єкти у Харкові. У районах населених пунктів Слатине та Дементіївка росіяни завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник готується до поновлення наступу, там зосереджене угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп.

Також окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії та зосередився на Сєверодонецьку.

Ворог без успіху вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, а також намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець

На Лиманському окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються повернутися втрачені позиції.

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