Окупанти крадуть в Україні навіть магнітики з холодильників, – СБУ

Російські окупанти настільки крадуть з будинків в Україні усе підряд – навіть магнітики з холодильників. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила і опублікувала у Facebook Служба безпеки України.

Також військові рф заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це – недосяжна розкіш.

«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял», – розповідає російський мародер своєму брату.

Він додає, що військові рф крадуть в Україні все, що бачать: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – всё домой».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе «добро» згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

«Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе», – зазначили в СБУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.