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На Закарпатті очільниця ГО зібрані для ЗСУ кошти витратила на власний бізнес

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали очільницю громадської організації за продаж гуманітарної допомоги для українських військових, яку вона отримувала від іноземних партнерів та витрати зібраних на допомогу ЗСУ коштів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Так, слідчі встановили, що жінка продавала військове спорядження, яке громадська організація отримала безкоштовно від іноземних партнерів.  Затримала розпродувала необхідне для ЗСУ екіпірування за визначеною вартістю.

Окрім того, на особисті банківські рахунки представники організації отримували гроші на допомогу ЗСУ. Від початку повномасштабної війни на рахунки надійшло понад 3 мільйони гривень. Частину цих коштів очільниця витратила на власні потреби.

«Так, протягом місяця підозрювана витратила 584 909 грн на закупівлю різнокольорових футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Подальша реалізація цих речей давала змогу одержати прибуток», – йдеться у повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Жінці загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та  конфіскація майна.

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