На Луганщині бійці 24 бригади захопили ворожу техніку

На Луганщині військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила підбили ворожу техніку разом з окупантами. Про це повідомили на Facebook-сторінці 24 ОМБр.

Так, українські військові підбили російський БМД-4м разом з екіпажем. За словами бійців техніка належала 31 окремій десантно-штурмовій бригаді РФ, яка вчиняла воєнні злочини на окупованій Київщині.

«Цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Після “гідної зустрічі” на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину», – йдеться в повідомленні.

Після ремонту машина буде виконувати бойові завдання на стороні українців.