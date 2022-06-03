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На Луганщині бійці 24 бригади захопили ворожу техніку

Анастасія Диняк

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На Луганщині військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила підбили ворожу техніку разом з окупантами. Про це повідомили на Facebook-сторінці 24 ОМБр.

Так, українські військові підбили російський БМД-4м разом з екіпажем. За словами бійців техніка належала 31 окремій десантно-штурмовій бригаді РФ, яка вчиняла воєнні злочини на окупованій Київщині.

«Цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Після “гідної зустрічі” на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину», – йдеться в повідомленні.

Після ремонту машина буде виконувати бойові завдання на стороні українців.

Нагадаємо, станом на 3 червня на війні проти України Росія вже втратила 535 безпілотників, 1367 танків, 3366 бойових броньованих машин і майже 31 тисячу військових.

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