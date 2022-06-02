Війну в Україні Зеленський порівняв із II Світовою

Президент Володимир Зеленський порівняв війну в Україні з II Світовою, а росіян – із нацистами, агресія яких у ХХ столітті поставила під загрозу життя цілих народів. Про це він 2 червня сказав у своєму зверненні до політиків Люксембургу.

Таке порівняння Володимир Зеленський висловив, говорячи про загрозу, яку становить росія зараз для світу, та про роль демократичних держав у спільній протидії цьому. На його думку, демократії повинні створити такі умови, в тому числі й санкційні, аби російська федерація врешті задовольнилася масштабом власної території й не посягала ніколи на іншц країни.

«Ми з вами розуміємо, що ніхто не зможе залишитись осторонь і не постраждати, коли у світі з вини російської держави відбувається катастрофа такого масштабу як зараз. Це нагадує часи Другої світової війни, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів. Тож маємо значно посилити тиск на росію, щоб зупинити цю катастрофу та більше не допускати подібних агресій», – підкреслив глава держави.

Він закликав світову спільноту допомагати Україні зброєю, посилювати економічний тиск на росію, вводячи нові пакети санкцій, які охоплювали б, зокрема російських суддів і нових топ-посадовців.

Також Володимир Зеленський згадав і про важливість замороження активів рф, напрацювання юридичного механізму їхньої конфіскації для відшкодування збитків, заподіяних Україні.

Зрештою президент додав, що війна росії проти України є вирішальною для всієї Європи, адже це – війна за цінності.

«Коли ми переможемо в цій війні, усі європейці зможуть і надалі насолоджуватися своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для всіх на континенті настане чорний час. Такий, який уже був в історії Європи, який приніс континенту багато страждань і жертв. І відлуння якого, на жаль, ще можна сьогодні іноді почути в голосах тих, хто намагається порушити європейську єдність. Тиранія повинна програти. Щоб Європа могла залишитися такою, якою вона є зараз – вільною, відкритою, обʼєднаною й здатною бути сильною в різноманітті», – наголосив Володимир Зеленський.

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