В окупованому містечку Новопсков, що неподалік кордону з рф, росіяни збираються встановити пам’ятник Володимиру Леніну. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Луганщини опублікував фото, як окупанти везуть на тракторі пам’ятник Леніну. Його збираються встановити у захопленому містечку Новопсков.

«Назад у минуле. Окупований росіянами Новопсков. Знайшли «небіжчика», везуть встановлювати. Нічого, ми повалимо ще раз. І, напевно, після перемоги, замість кладовищ повалених ленінів, ми їх потрощимо, щоб шансів на повернення на постаменти точно не було», – написав Сергій Гайдай.

Зазначимо, що повернення пам’ятників Леніну на окупованих територіях України – звична справа для російських військ. Пропаганда створила з більшовицького лідера справжній культ і символ. А владімір путін, умисно перекручуючи історію і маніпулюючи фактами, вбиває в голови росіян, що саме Ленін нібито створив Україну.

Тим часом в Україні почали демонтовувати пам’ятники Леніну зі здобуттям незалежності, згодом масовий «ленінопад» почався з початком Революції Гідності у 2013 році.

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