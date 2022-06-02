США запровадили нові санкції проти росії

США запровадили новий пакет антиросійських санкцій, що має на меті обмежити приховування грошей і предметів розкоші низкою високопосадовців рф. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США, передає hromadske.

Так, під нові санкції Держдепартаменту США потрапили п’ять олігархів та посадовців, зокрема мільярдер олексій мордашов та офіційна представниця міністерства закордонних справ марія захарова.

Також Мінфін США запровадив санкції проти соратника володимира путіна та зберігача його офшорних активів сергія ролдугіна, віцепрем’єра дмитра григоренка, міністра економічного розвитку максима решетникова та міністра транспорту віталія савельєва, а Міністерство торгівлі США ввело обмеження ще проти 71 юридичної особи з рф та Білорусі.

Крім того, США запровадили санкції на низку розкішних яхт та літаків, пов’язаних з російською владою та путіним зокрема. Також заблокували пов’язану з кремлем брокерської компанії Imperial Yachts SARL, яка спеціалізується на яхтах — зокрема їхньому проєктуванні та обслуговуванні.

Зазначимо, що напередодні речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що у США розглядають посилення економічних санкцій проти росії через її спроби «встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області».

Прайс зазначив, що в москві, очевидно, розглядають декілька підходів щодо Херсонщини: «від визнання народних республік», як це росія зробила на Донеччині та Луганщині, до анексії — як вона це зробила в Криму. Занепокоєння, зокрема, викликає, указ путіна, який передбачає прискорене видавання російських паспортів українцям на окупованих територіях. Оскільки ці сценарії вже відомі, то, за словами Прайса, США починають бити на сполох на випередження.

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