Посол США розповіла, над чим працюватиме в Україні

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк назвала п’ять основних напрямків роботи посольства. Про це повідомляє Укрінформ.

Першим напрямком роботи, за словами Брінк, поглягає в тому, щоб допомогти Україні перемогти в її війні проти російської агресії.

«Як вчора зазначив президент Байден, підтримка України в скрутний для неї час – не тільки правильна річ, яку треба робити, але це в наших національних інтересах подбати про те, щоб Європа була мирною і стабільною і чітко заявити, що сила не породжує право», – відзначила пані посол.

По-друге, американське представництво працюватиме над тим, щоб подбати, щоб американська урядова гуманітарна допомога надходила тим, хто її потребує.

По-третє, посольство докладатиме зусиль, щоб світ притягнув росію до відповідальності за вчиненні військові злочини і звірства.

Четвертим напрямком роботи, зауважила Брінк, буде робота для контролю за реалізацією американської безпекової допомоги, щоб бути впевненими, що ця допомога досягає своєї мети.

П’ятим напрямком пані посол назвала повне відновлення роботи посольства США і в повному складі його персоналу.

«Наша головна непохитна мета полягає в тому, що Україна має визначати своє майбутнє. Крапка. І в потрібний момент ми допоможемо Україні відновитися і відбудуватися знову», – підкреслила дипломат.

Зазначимо, що 29 травня Брінк прибула до Києва, щоб розпочати свою місію на посаді очільниці посольства США в Україні.

Раніше вона очолювала посольство США в Словацькій Республіці. Після збройного нападу росії на Україну вона особисто їздила на словацько-український кордон для ознайомлення й контролю за прийняттям українських біженців та надходженням допомоги в Україну.

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