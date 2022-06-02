Німецька фірма продала львівським волонтерам неякісне медобладнання, – журналістка

Львівська медійниця та волонтерка та Галина Роспопа заявила, що німецька фірма обманула українських замовників, продавши їм замість якісних турнікетів китайську підробку. Після викриття волонтери намагались повернути товар і отримати гроші назад, однак продавці відмовились повертати кошти і перестали виходити на зв’язок. Про це Галина Роспопа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на початку повномасштабного вторгнення волонтери отримали список медобладанння від військових, в якому була зазначена потреба і в турнікетах. Українці в Мюнхені допомогли знайти фірму Industriekletterer Bonn, яка гарантувала продати вказані медичні товари. Після з’ясування всіх характеристик товару та обговореня деталей волонетри оплатили рахунок на 4 378 євро.

Однак згодом почались проблеми. За словами волонтерки, товар приходив частинами. Також вказана вага не відповідала дійсності, замість 150 кг партія важила 30 кг. Згодом волонтери перевірили турнікети – медобладнання «ламалось в руках» і виявилось підробкою.

«Спершу медтовари почали приходити частинами. Відповідно, перша партія поїхала в Україну. Але це були дві маленькі коробки, які ми додатково зважили, бо у рахунку також була ціна за доставку палети 150 кг, вартістю доставки по Німеччині 177 євро. Коли прийшли решта коробок, то ми і їх зважили, відтак загальна вага була 30 кг, а не 150 кг, зазначених в рахунку. Цей момент з обманом ваги одразу насторожив і ми вирішили відкрити коробку та перевірити турнікет. Тож наші найгірші побоювання справдились. По–перше, в рахунку був вказаний виробник турнікету – CAТ а на турнікеті, який ми отримали, ніде виробника вказано не було. По– друге, легка перевірка довела, що цей турнікет буквально ламається в руках», – заявила Галина Роспопа.

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Волонтери розповідають, що після того, як зрозуміли, що товар є неякісним, вони відразу відправили медобладнання назад в Німеччину і сподівались отримати оплачені кошти. Проте німецька фірма перестала виходити на зв’язок. Тепер волонтери шукають юристів, які допоможуть вивести продавців неяскісних медичних товарів на чисту воду.

«Ми відразу повернули товар на фірму і сподівались отримати назад кошти в розмірі 1 740 євро, але німецька фірма перестала виходити на контакт. А згодом ми дізнались, що вони взагалі не забрали товар, а відіслали назад. В мене єдине питання до всіх, хто може допомогти – як вивести німців на чисту воду? Ми згідні, щоб нам повернули кошти, або надали інші необхідні медичні товари на еквівалент суми. Проте є ще інше питання, як взагалі можливо, щоб європейська фірма так вчинила і чи часом не зробила схожих махінацій з іншими українцями, які купляли через них обладнання. Бо кровоспинний турнікет – це життя бійця!», – зауважила Галина Роспопа.

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