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На Херсонщині окупанти просяться до місцевих збирати полуницю

Наталя Дуляба

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Не маючи на Херсонщині логістичного забезпечення, окупанти просять місцевих жителів найняти їх на збір полуниці. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

російські окупанти настільки потерпають від нестачі логістичного забезпечення на Херсонщині, що просять місцевих, аби ті найняли їх на збір полуниць. Загарбники готові працювати по 50 грн за годину.

«Військовики славнозвісної “другої армії світу”, мов гастробайтери, готові групами складати зброю і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину. Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією… Місцеві відмічають, що рашогастробайтери поводяться нормально, працюють добре», – йдеться у повідомленні.

Командування «Південь» також опублікувало кілька світлин, на яких видно, як військові у формі армії рф, а також із боєприпасами у підсумках тримають полуниці. Поруч ще й автомати лежать.

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Фото: ОК «Південь»

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