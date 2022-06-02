Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних причин. При виявленні цієї ознаки автовласник насамперед звертається до автосервісу для проведення діагностики ходової, але з’ясовується, що все гаразд. Це означає, що виникла потреба записатися на розвал сходження, звернувшись до перевіреного СТО. Процедура передбачає встановлення машини на спеціалізований стенд, після чого здійснюється регулювання положення колісної бази за допомогою комп’ютера.

Схід-розвал вважається невід’ємною процедурою, яка дозволяє відрегулювати положення коліс на професійному рівні. Як правило, деталі щодо регулювання та параметри установки кутів нахилу надаються виробником, тому перед початком операції рекомендується уточнити у фахівця, чи він знає про це. У разі позитивної відповіді важливо перевірити дані на комп’ютері, щоб інформація відповідала характеристикам, марці та моделі авто.

Як визначити необхідність проведення розвалу сходження в авто

Першим симптомом, що вказує на потребу розвал сходження, вважається відведення транспортного засобу убік під час руху на рівній дорозі. Проте це не єдиний визначальний критерій. Необхідність звернутися за послугою також виникає за таких ознак:

Спостерігається швидке зношування коліс. Для діагностики досить візуально оцінити якість протектора та бічної частини шин. Якщо зношення є очевидною – варто негайно провести зазначену процедуру.

Стійкість автомобіля загубилася під час руху на підвищених оборотах. Висока швидкість – ворог погано відрегульованих кутів коліс, тому для виключення негативних наслідків краще звернутися до сервісу.

Постійно різний кут під час розвороту. Якщо водій помітив, що для розвороту машини в однаковому просторі потрібен більший кут – завдання вирішує розвал.

Переваги розвалу сходження в компанії АТЛ Україна

Професійне виконання роботи з гарантією пропонує автосервіс atl.ua. Власник транспортного засобу отримує можливість записатися на розвал сходження в онлайн режимі, що дозволяє заощадити час. Також доступна консультація механіка щодо обслуговування та проведення маніпуляції на стенді.

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