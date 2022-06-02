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Дорожній знак з напрямком для окупантів продали на аукціоні за 631 тис. грн

Ольга Денисяка

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«Укравтодор продав на благодійному аукціоні за 631 тис. грн легендарний дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й». Зібрані кошти передадуть для українських захисників. Про це йдеться у Facebook «Укравтодору».

В аукціоні взяли участь 29 учасників. Стартова ціна за знак була 50 000 грн, впродовж трьох раундів вона зросла до 631 000 грн. Це був перший благодійний онлайн-аукціон «Укравтодору на Prozorro.Продажі».

Гроші з продажу будуть перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.

В «Укравтодорі» нагадали історію виникнення такого дороговказу. Знак створили на третій день повномасштабної війни, 26 лютого, коли стало зрозуміло, що навігація у російських окупантів застаріла і вони використвують карти 80-х років. Тоді «Укравтодор» дав вказівку в областях демонтовувати, чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Замість них створили універсальний вказівник для окупантів.

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