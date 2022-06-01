ОСТАННІ НОВИНИ

З Луганщини вдалося евакуювати 9 українців

Анастасія Диняк

|

У Гірське, що в Сєвєродонецькому районі на Луганщині, вдалося оставити гуманітарний вантаж. Окрім того, з села евакуювали дев’ятьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, у середу, 1 червня, у Гірське вдалося завезти гуманітарну допомогу та евакуювати звідти людей. Через відсутність зв’язку евакуацію пропонували просто на вулиці. З села вдалося вивезти 9 осіб – пенсіонерів та маломобільних.

Українців вивозили двома бусами, один з яких потрапив під ворожі обстріли під Врубівкою. Ніхто з людей не постраждав.

«Гірська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів, рашисти рівняють з землею населені пункти з артилерії та авіації. Гарячіше за всіх у Тошківці та Золотому, орки умисно гатять по багатоповерхівках. Проїхати було вкрай важко, дорога постійно обстрілюється, але наші Герої прорвалися», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів