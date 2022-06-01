З Луганщини вдалося евакуювати 9 українців

У Гірське, що в Сєвєродонецькому районі на Луганщині, вдалося оставити гуманітарний вантаж. Окрім того, з села евакуювали дев’ятьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, у середу, 1 червня, у Гірське вдалося завезти гуманітарну допомогу та евакуювати звідти людей. Через відсутність зв’язку евакуацію пропонували просто на вулиці. З села вдалося вивезти 9 осіб – пенсіонерів та маломобільних.

Українців вивозили двома бусами, один з яких потрапив під ворожі обстріли під Врубівкою. Ніхто з людей не постраждав.

«Гірська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів, рашисти рівняють з землею населені пункти з артилерії та авіації. Гарячіше за всіх у Тошківці та Золотому, орки умисно гатять по багатоповерхівках. Проїхати було вкрай важко, дорога постійно обстрілюється, але наші Герої прорвалися», – йдеться в повідомленні.