Випускнику Академії сухопутних військ Дмитру Дозірчому присвоїли Героя України

Випускнику Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного старшому лейтенанту Дмитру Дозірчому присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Про це повідомляє Армія.inform.

Ранок 24 лютого танкісти підрозділу старшого лейтенанта Дмитра Дозірчого зустріли на півдні Херсонщини. Там же на світанку вони побачили перші прольоти ворожих ракет та авіації. Зв’язок з командним пунктом бригади був. Для стримування наступальних дій рашистів ротному наказали вирушити у бік Нової Каховки. Але після здійснення майже 80-кілометрового маршу танкісти були вимушені повернутися трішки назад та зосередитися в районі Антонівського моста.

«Цей міст через Дніпро має велике стратегічне значення. Адже він з’єднує Херсон з лівобережжям, зокрема, з містом Олешки. Так сталося, що виникла серйозна загроза його захоплення окупантами, що призвело б до оточення основних сил нашої частини. Ось нам і було доручено прорватися до цього стратегічно важливого об’єкта та утримувати його, забезпечуючи вихід колон бригади», – розповів Дмитро.

Десь по обіді танкісти були на місці. А перший бій дали ворогу ще на шляху просування, потрапивши в засідку.

«Ми побачили машину з українськими номерами реєстрації. Придивились, а там — ворог. Я дав наказ на ураження. Окупанти перелякались та побігли в ліс. Але це їх не врятувало, наші хлопці відпрацювали по загарбниках, як належить», – згадав Дмитро.

Вже на підступах до мосту танкісти знов зіткнулися з рашистами. Зав’язався бій. Комроти не розгубився, швидко оцінив обстановку та дав наказ на ураження. У підсумку було знищено міномет, радіолокаційну станцію, протитанкові засоби та живу силу противника. Щоправда, на превеликий жаль, під час прориву оборони противника зазнали втрат і українські танкісти. Ворог встигнув влучити протитанковим снарядом у наш танк. Машина загорілася, трапилась детонація боєкомплекту. Контужений та поранений механік-водій Василь Чорнобай якимось дивом встигнув вистрибнути з палаючого танка. А от командир машини Максим Ліщинський та навідник Костянтин Горщинський загинули.

Згодом, відповідно до Указу Президента України, весь екіпаж цієї бойової машини було нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Але Максим та Костянтин були удостоєні цієї високої нагороди посмертно.

Попри все, танкісти прорвали ворожу оборону, розблокували міст, закріпилися на визначеному рубежі та тримали його до кінця, забезпечивши вихід колон своєї бригади з оточення. За цей подвиг, відповідно до Указу Президента України № 139/2022 від 16 березня 2022 року, старшому лейтенанту Дмитру Леонідовичу Дозірчому було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Ось таким по-справжньому героїчним видався перший день широкомасштабної війни з російським агресором для підрозділу, яким командує Герой України Дозірчий.

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